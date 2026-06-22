Panamá y Colombia amplían la colaboración bilateral

El presidente José Raúl Mulino recibió este lunes, 22 de junio, a su homólogo de la República de Colombia, Gustavo Petro, para mantener un encuentro en el marco de las celebraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Ambos mandatarios hicieron énfasis en la histórica hermandad entre los dos pueblos, así como en la necesidad de mantener y ampliar la cooperación en materias como migración, seguridad fronteriza, turismo, medioambiente y relaciones comerciales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También coincidieron en que la actual coyuntura del Bicentenario sirve para dar un nuevo impulso a las iniciativas de integración regional soñadas por el libertador Simón Bolívar.

Durante el encuentro, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Por su parte, Petro llegó en compañía de su canciller, Rosa Villavicencio, y del embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.