Panamá y Costa Rica dispuestos a resolver conflicto comercial

A.QUINTERO | Panamá y Costa Rica reavivaron el conflicto comercial que mantienen desde 2011, tras diferencias por restricciones fitosanitarias y permisos de importación de productos lácteos y cárnicos. Pese a las tensiones, el gobierno panameño reiteró su disposición al diálogo.

El debate se resurgió luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresara su intención de conversar con el gobierno panameño para buscar una salida a la disputa comercial.

Según el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el conflicto entre ambos países “inició en 2011, cuando Costa Rica no renovó permisos a una planta avícola panameña. Posteriormente, en 2019, Panamá aplicó restricciones fitosanitarias a productos costarricenses como piñas y bananos”.

La entidad explicó que la crisis escaló el 30 de junio de 2020, cuando Panamá no renovó las certificaciones a 26 plantas costarricenses de lácteos y carnes. Además, recordó que” Costa Rica demandó formalmente a Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 11 de enero de 2021”.

Asimismo, señaló que “las autoridades costarricenses no entregaron la documentación técnica para renovar las autorizaciones de las plantas, lo que implicaba riesgos de plagas como la cochinilla rosada del hibisco en piña y el hongo fusarium en banano”.

El líder del MICI, Julio Moltó, aseguró que decir que “Panamá perdió un caso ante la OMC” es incorrecto y genera la percepción de que el país incumple sus obligaciones. Aseguró que Panamá, como miembro soberano de la OMC, ejerce los derechos que el sistema multilateral contempla para defender a su sector productivo.

Moltó añadió que “nuestros productores merecen el mismo respeto que los costarricenses. Las reglas de comercio deben dar oportunidades de ambas partes. No los dejaremos solos”.

En tanto, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), aseguró que “la inhabilitación de las plantas ocurrió porque Costa Rica no cumplió con los requisitos exigidos por Panamá para renovar los permisos de importación”.

Vernaza indicó que “ante esta situación, Costa Rica notificó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que Panamá mantiene restricciones a sus exportaciones”. Agregó que, “en respuesta, el país presentó una apelación luego de que una primera decisión del organismo emitiera recomendaciones que, no favorecían la posición del país dentro de la disputa comercial”.

Asimismo, explicó que “actualmente, ambas naciones están a la espera de que se conforme el tribunal que deberá definir el futuro de la disputa comercial y determinar cuál de las partes tiene la razón por lo que la entidad apoya al gobierno en todas sus decisiones”.

En tanto, Julián González, presidente de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), dijo que “la situación obedecía a que Panamá tenía el derecho soberano de salvaguardar su integridad sanitaria y garantizar productos de calidad”. Agregó que, “las plantas costarricenses no cumplieron con ese esquema sanitario y, tras vencerse los permisos a finales del 2019 otorgados anteriormente sin completar el proceso de adaptación, estos no fueron renovados”.

González comentó que “actualmente el órgano de apelación de la OMC no se encuentra en funciones debido al veto de Estados Unidos para el nombramiento de jueces dentro de esa instancia”. Además, que “esta situación ha impedido que el caso comercial entre Panamá y Costa Rica pueda resolverse de manera definitiva, mientras apoyamos la decisión del MICI”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, coincidió con Moltó, y reafirmó que sugiere “cautela al momento de señalar responsables. Espero que juntos busquemos una salida a esta situación que perjudica a nuestros productores”.