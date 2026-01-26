Panamá y EEUU dan la bienvenida a empresarios de la Chief Executives Organization

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se reunió con el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos, para dar la bienvenida a 60 líderes empresariales globales de la Chief Executives Organization (CEO) en Panamá.

“Conversamos sobre las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, el comercio y la dinámica regional, fortaleciendo nuestra firme cooperación”, comentó el embajador en su cuenta de X.

Cabrera destacó que, “Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista y socio comercial de Panamá. La posición estratégica de Panamá continúa impulsando el comercio y la prosperidad en la región. Gracias al grupo CEO y a Jorge de la Guardia por la productiva sesión”.

“Esperamos seguir trabajando juntos para fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales”, concluyó el diplomático.