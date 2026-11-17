El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, recibió este martes, 17 de noviembre, en su despacho al embajador de la República Árabe de Egipto en Panamá, Ahmed Fawzi Abdelglil, durante una visita de cortesía orientada a estrechar las relaciones bilaterales.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el buen momento que atraviesa la cooperación entre los dos países y abordaron oportunidades para diversificar el comercio agrícola.

Como parte de la reunión, el diplomático egipcio entregó al ministro Linares un obsequio representativo de la cultura de su país: una pintura elaborada en papel papiro, material utilizado desde la antigüedad para registrar textos religiosos, administrativos y literarios.