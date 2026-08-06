Panamá y Missouri fortalecen alianza para impulsar tecnología e inversión agropecuaria

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que Panamá y el estado de Missouri, Estados Unidos, acordaron fortalecer la cooperación en materia agropecuaria, con énfasis en transferencia tecnológica, comercio e innovación para mejorar la producción del sector.

Según el MIDA, el ministro Roberto Linares y el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, encabezaron una reunión en la sede de la institución donde se analizaron nuevas oportunidades de colaboración en áreas como genética ganadera, nutrición animal, inseminación artificial, transferencia de embriones y desarrollo de capacidades técnicas.

La entidad destacó que la delegación estadounidense presentó las fortalezas de Missouri en rubros como soya, maíz, ganadería, lácteos y procesamiento de carne, mientras Panamá busca incorporar tecnología y conocimientos para fortalecer la productividad del sector agropecuario.

Como resultado del encuentro, se acordó conformar un equipo de expertos para definir acciones prioritarias en beneficio de los productores panameños. El MIDA señaló que este es el primer acercamiento de una serie de reuniones orientadas a promover la innovación, la inversión y la seguridad alimentaria.