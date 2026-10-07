Panamá y Vietnam fortalecen relaciones económicas y comerciales con nuevos acuerdos de cooperación

Continuando con su agenda oficial en Vietnam, una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro con el primer ministro del país asiático, Le Minh Hung, en la sede de la Oficina de Gobierno.

Durante la reunión, el primer ministro avaló la firma de acuerdos que permitirán fortalecer las relaciones entre ambos países, principalmente en áreas como agricultura, comercio, industria, marina mercante, inversión, banca, tecnología, educación y turismo.

Minh Hung reiteró la disposición de Vietnam para cooperar y establecer alianzas con empresas panameñas, a fin de facilitar su entrada al mercado vietnamita y, a la vez, convertir a Panamá en su puerta de entrada a los mercados de otros países de Asia. Por su parte, Vietnam considera a Panamá una plataforma estratégica para acceder al mercado de América Latina.

En ese sentido, el primer ministro vietnamita manifestó al presidente Mulino el gran interés de que empresas de su país puedan acceder al mercado latinoamericano a través de la Zona Libre de Colón, lo que podría generar nuevas inversiones y alianzas comerciales entre los sectores privados de Panamá y Vietnam.

Asimismo, indicó que Vietnam está muy interesado en conocer la experiencia de Panamá en el desarrollo de su centro bancario, con el propósito de evaluar su aplicación en el centro financiero que se desarrolla actualmente en la ciudad de Ho Chi Minh.

“Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito en la historia de ambos países, que ahora inician una nueva etapa de desarrollo. Vietnam valora el rol de Panamá en el mundo, así como todos sus logros y esfuerzos por la estabilidad económica y social de su pueblo”, afirmó Minh Hung.

El primer ministro también destacó que Panamá es el sexto socio más importante de Vietnam en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.

Por su parte, el presidente Mulino reiteró la disposición de su gobierno de trabajar con Vietnam como socios en el progreso de ambas naciones.

“Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas a través de nuestra red logística por mar y aire. Nosotros somos importantes en América y ustedes en Asia”, sostuvo Mulino ante el primer ministro vietnamita.

El mandatario indicó que los acuerdos bilaterales de cooperación formalizados ayer constituyen el primer paso hacia decisiones importantes en materia de agricultura, comercio, sector marítimo y logística, así como en el fortalecimiento de la relación que mantienen Panamá y Vietnam a través del Canal de Panamá.

Mulino anunció que, a su regreso a Panamá, dará instrucciones para que una delegación panameña se encargue de concretar, con carácter prioritario, los acuerdos pactados y facilite las inversiones y alianzas entre empresas de Vietnam y Panamá.