Paro de repartidores de PedidosYa entra en su segundo día

Repartidores afiliados a la plataforma PedidosYa se mantienen en paro indefinido desde ayer para exigir a la aplicación mejoras en las tarifas de pago.

Quienes acceden a la app, se encuentran con que los pedidos podrían ser entregados con un retraso de hasta 70 minutos, por lo que los usuarios evitan utilizarla.

Los motorizados solicitaron a los restaurantes no aceptar pedidos a través de la plataforma y pidieron a la población utilizar otras aplicaciones de delivery mientras dure la medida.

El paro se mantendrá hasta lograr una nueva propuesta de pago por parte de la empresa.

En un comunicado, PedidosYa señaló que “busca fomentar un ecosistema seguro y ordenado para que todos los repartidores que realizan su servicio con dedicación y calidad, al igual que los comercios afiliados, puedan generar ingresos e impulsar la economía local. Por tal motivo, reforzamos que no avalamos ningún tipo de violencia opresión indebida entro de nuestro ecosistema”.