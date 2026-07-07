Patronato de la Feria Internacional de David escoge su Junta Directiva para el período 2026–2027

El Patronato de la Feria Internacional de David realizó la escogencia de su Junta Directiva para el período 2026–2027, equipo que tendrá la responsabilidad de dirigir la organización de la próxima Feria Internacional de David 2027.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por la presidenta, licenciada Mirna de Mulino, representante del Club Rotario de David; el vicepresidente, ingeniero Jeyson Ortega, director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Chiriquí; el secretario, licenciado Giovany Cole, representante del Club Activo 20-30 de Chiriquí; y el tesorero, licenciado Daniel Chacón, representante de la Cámara Junior de David (JCI).

Durante el acto, los miembros del Patronato reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar el éxito de la edición 2027 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos feriales más importantes de Panamá.

La nueva directiva enfocará sus esfuerzos en fortalecer la participación de productores, empresarios, expositores y visitantes nacionales e internacionales, promoviendo el desarrollo de los sectores agropecuario, comercial, industrial, turístico y cultural.