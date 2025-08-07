Pequeños emprendedores reciben capacitación en la preparación y uso de la pitahaya

Con el objetivo de potenciar capacidades en la preparación de jaleas, mermeladas y vino, 23 pequeños emprendedores del distrito de Cañazas recibieron un taller práctico, gracias al respaldo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de la regional de Veraguas, a través de la coordinación de Agroindustria,

La actividad se llevó a cabo con colaboradores y miembros de la Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá(FUSODEP), donde los participantes recibieron técnicas en el proceso y preparación de productos a base de Pitahaya.

Ricardo Botacio, director regional del MIDA, explicó que este taller práctico instructivo es el quinto de siete que se tiene programado con FUSODEP; organización que lleva adelante el programa de Campesino a Campesino, donde sus colaboradores provienen de 14 comunidades rurales y se benefician más de 200 personas.

Botacio indicó que a través de la coordinación de Agroindustria del MIDA se ha acordado con la Asociación de Productores de Cañaveral, lácteos, las fundaciones Mar y Tierra y Solidaridad y Desarrollo de Panamá, brindar asesoría, herramientas y fortalecer sus capacidades a fin de hacer crecer sus emprendimientos.

La Pitahaya también se le conoce con el nombre de la fruta del Dragon. Esta fruta exótica, originaria de Centroamérica y la selva Amazónica, beneficiosa para el sistema inmunológico, mejora la digestión y nivela la azúcar.