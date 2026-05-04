Piñatas en siluetas 2D, emprendimiento que lleva arte y decoración a las fiestas

Nilda Potes, una emprendedora de 38 años, cuyo deseo de generar ingresos y mantener su mente ocupada tras enfrentar una crisis de ansiedad y depresión, la motivaron a crear Pami Party, un negocio dedicado a la elaboración de piñatas tipo silueta 2D.

“Este emprendimiento surgió en 2023 por la necesidad de mantener mi mente ocupada, ya que estaba pasando por una crisis de ansiedad y depresión”, dijo Potes. Añadió que “en Panamá hay variedad de piñatas, pero yo quería ser única en mi estilo, por eso investigué este arte en silueta y empecé a practicar”.

Potes comentó que “son piñatas tipo silueta, 2D, en la forma frontal del personaje u objeto”. Agregó que para su elaboración “realiza el tambor de la piñata, luego confecciona el diseño del personaje, utilizando cortadores manuales, lijando y tallando piezas, para finalizar con la pintura y el ensamblaje”.

Indicó que utiliza materiales como cartón, poliestireno expandido y pinturas acrílicas para la elaboración de cada pieza. Los diseños que más destacan son las de princesas de Disney, dinosaurios, animales y personajes de animes.

Potes reveló que el precio de sus piñatas va desde los B/.45.00 hasta B/.150.00. Estas se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @pamipartypty.