Plataforma CEPANIM supera los 125 mil registros en todo el país

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que, hasta la fecha, se contabilizan 125,324 registros en la plataforma CEPANIM, como parte del proceso de atención a beneficiarios.

De ese total, 96,384 corresponden a beneficiarios vivos y 28,940 a sobrevivientes, quienes forman parte del sistema habilitado para gestionar solicitudes y dar seguimiento a los casos vinculados a CEPADEM.

La entidad destacó que la plataforma se mantiene disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios.

El ministerio también explicó que este sistema permite a los ciudadanos realizar sus trámites de manera continua, reforzando la gestión en el seguimiento de estos programas.