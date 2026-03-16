Precio del petróleo vuelve a subir por la guerra en Irán

Los precios del petróleo volvieron a subir el martes en el mercado asiático un día después de bajar, ante la preocupación de los inversores ante la situación en el estrecho de Ormuz.

A alrededor de las 00H30 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 1,95% a 95,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1,84% a 102,05 dólares el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.

Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.

En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.

En el mercado accionario, el índice japonés Nikkei subía 0,57% y el surcoreano Kospi aumentaba 2,4% la mañana del martes.

Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.