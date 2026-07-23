Precios de la gasolina y el diésel aumentan mañana

ML | Los precios del combustible registrarán un aumento a partir de este viernes, 24 de julio de 2026, informó la Secretaría Nacional de Energía. La gasolina de 95 octanos costará $1.26 (+0.08) el litro, la de 91 quedará en $1.18 (+0.07) el litro y el diésel tendrá un valor de $1.27 (+0.18).

El comportamiento de los precios máximos de venta para este período refleja una tendencia al alza. Este incremento responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han generado aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local, explicó la entidad en un comunicado.

Detallaron que los precios se mantendrán vigentes hasta el viernes 7 de agosto de 2026 a las 5:59 a.m. Expresaron que estos se actualizan cada 14 días, mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas. Nuestra prioridad es asegurar la continuidad del abastecimiento y proteger la estabilidad energética del país.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “cuando aumenta la tensión en Medio Oriente, el mercado incorpora más incertidumbre sobre la producción, el transporte marítimo y rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz”.