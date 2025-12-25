Economía

Precios del combustible bajan a partir de mañana

Redacción Web
25 de diciembre de 2025

Este viernes, 26 de diciembre, los precios del combustible registrarán una leve disminución, informó la Secretaria Nacional de Energía.

La Gasolina de 95 octanos costará B/.0.832 (-3.2 centavos) por litro; la gasolina de 91 octanos quedará en B/.0.782 (-2.6 centavos) por litro y el diésel tendrá un precio de B/.0.769 (-3.7 centavos) por litro. Los precios por galón serán los siguientes:

-Gasolina de 95 octanos: B/.3.14-Gasolina de 91 octanos: B/.2.95-Diésel: B/.2.90 Los nuevos costos estarán vigentes hasta el jueves, 8 de enero de 2026.

