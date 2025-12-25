Precios del combustible bajan a partir de mañana

Este viernes, 26 de diciembre, los precios del combustible registrarán una leve disminución, informó la Secretaria Nacional de Energía.

La Gasolina de 95 octanos costará B/.0.832 (-3.2 centavos) por litro; la gasolina de 91 octanos quedará en B/.0.782 (-2.6 centavos) por litro y el diésel tendrá un precio de B/.0.769 (-3.7 centavos) por litro. Los precios por galón serán los siguientes:

-Gasolina de 95 octanos: B/.3.14-Gasolina de 91 octanos: B/.2.95-Diésel: B/.2.90 Los nuevos costos estarán vigentes hasta el jueves, 8 de enero de 2026.