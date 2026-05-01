Precios del petróleo caen tras nueva oferta de Irán para negociar con EEUU

Los precios del petróleo cayeron este viernes impulsados por un renovado optimismo del mercado, después de que Irán presentará a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra, según la agencia noticiosa oficial iraní.

"La República Islámica transmitió el jueves por la noche el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos", indicó la agencia Irna, sin ofrecer más detalles.

Pero en una sesión marcada por una liquidez muy limitada debido al 1º de Mayo, ese breve anunciado bastó para provocar una fuerte caída de los precios del crudo.

Hacia las 14H55 GMT el precio del barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense del petróleo, para entrega en junio, caía 3,34%, hasta 101,56 dólares, después de haber llegado a perder brevemente más del 5%.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio -en su primer día como contrato de referencia-, retrocedía 1,72%, hasta 108,50 dólares.

Sin embargo, ambas referencias habían comenzado la sesión en terreno positivo debido al bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, que sigue obstaculizando las exportaciones petroleras procedentes del Golfo.

La magnitud de los flujos perdidos para el mercado debido a la paralización de este paso marítimo es tal que los inversores reaccionan con fuerza ante cualquier anuncio que haga surgir la esperanza de un desbloqueo del estrecho.

Con unas reservas estratégicas cada vez más reducidas, el tiempo necesario para una mejora se convierte en un factor crucial.

Siete miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) tomarán el domingo una decisión sobre sus cuotas por primera vez desde la sorpresiva salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo, efectiva desde este mismo d”La República Islámica transmitió el jueves por la noche el texto de su última propuesta a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos”, indicó la agencia Irna, sin ofrecer más detalles.