Presidente Mulino coloca a Panamá en la ruta de multinacionales

“El momento de invertir en Panamá es ahora. Los invito a ser parte de este nuevo capítulo de crecimiento y estabilidad”, manifestó el presidente José Raúl Mulino en su presentación en el Consejo de las Américas (COA), una organización que, mediante espacios de diálogo, favorece el relacionamiento y la colaboración entre el sector empresarial y los gobiernos del hemisferio occidental para promover inversión y desarrollo social y económico.

El presidente Mulino presentó un compendio de los grandes proyectos de inversión pública que se desarrollan actualmente en el país y explicó la agenda económica de su gobierno, que incluye el ordenamiento de las finanzas públicas.

“Estamos en un momento crucial, un punto de inflexión en el que las políticas promercado y grandes proyectos de infraestructura están creando un entorno sin precedentes”, aseguró el mandatario panameño.

Señaló que su Gobierno también está enfocado en fortalecer la imagen internacional del país y la confianza de los mercados. Un ejemplo claro es que Panamá ha salido de las listas de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea y del GAFI en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Panamá es un socio confiable”, remarcó.

Mulino detalló que el Plan Estratégico de Gobierno contempla más de $30 mil millones en inversiones públicas enfocadas en distintas áreas, como salud, educación, transporte, infraestructuras e innovación. Esto incluye proyectos como el Tren Panamá-David en fase de estudios, y la interconexión eléctrica con Colombia; y obras ya en fase de construcción como la línea 3 del metro y el túnel bajo el Canal.

“A ello se suma el portafolio de $8,400 millones del Canal de Panamá, con iniciativas como el reservorio multipropósito de Río Indio, que asegurará agua potable para más de dos millones de personas y garantizará tránsitos por 50 años”, añadió el presidente en Nueva York.

La estabilidad de Panamá se sustenta en dos pilares firmes: la economía dolarizada y el marco jurídico proinversión. “Esa combinación ha sido la piedra angular de nuestro éxito y la razón por la que seguimos siendo un destino atractivo para los negocios”, apuntó Mulino.

Mulino aseguró que esa confianza ya se observa en resultados concretos. Solo en 2024, doce nuevas compañías se instalaron en Panamá con el régimen de sede de empresas multinacionales, elevando el total a 186, además de la expansión constante de zonas francas establecidas en el país.

El gobernante panameño reconoció que un país no puede ser competitivo con un Estado ineficiente. Por ello, señaló que hoy Panamá apuesta por un gobierno moderno que innova en la prestación de servicios y en la relación con ciudadanos y empresas.

Mulino también destacó que Panamá ya es un “hub” aéreo consolidado y ahora avanza hacia convertirse en un “hub” logístico de clase mundial. Con infraestructura moderna, talento humano capacitado y el Canal de Panamá como columna vertebral, “queremos consolidar al país como el punto de conexión más eficiente de las Américas”, apuntó.