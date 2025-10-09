Presidente Mulino inaugura la tercera Tienda del Pueblo en la ciudad capital

El presidente José Raúl Mulino inauguró la tercera Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las instalaciones de Frigo San Antonio.

Se detalló que “con una capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda cuenta con un diseño funcional y moderno con aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil para asegurar una experiencia cómoda y eficiente para todos los visitantes”.

El presidente Mulino recorrió el área de cajas, de almacenaje de producto y el cuarto frío, y constató la eficiencia con que opera la Tienda del Pueblo. Igualmente, conversó con trabajadores del local, verificó precios y saludó a cientos de compradores que aprovechaban las ofertas.

“Son productos de primera calidad. Primero se le compra al productor nacional directo, y se vende en tiendas del IMA a precios muy buenos. Esto es toda una inversión 100% rescatada por el director del IMA”, indicó Mulino.

Por su parte, Nilo Murillo, director general del IMA, quien acompañó al mandatario en el recorrido, explicó que la nueva tienda tiene como propósito principal garantizar el acceso a alimentos de calidad para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y ofrecerá una amplia gama de productos frescos, enlatados y de primera necesidad a precios asequibles, contribuyendo a aliviar la carga económica de las familias panameñas.

En las Tiendas del Pueblo se puede adquirir 34 productos de la canasta básica, entre estos: arroz (B/.1.25 el paquete de 5 lb), atún en lata (B/.0.30), azúcar (B/.0.40), café (B/.0.75), espagueti (B/.0.25), guandú (B/.0.50), jamonilla (B/.1.00), lentejas (B/.0.50) y porotos (B/.0.50).El contralor Anel Flores defendió la resolución 12-3126 que autoriza la incautación de bienes y salarios en el marco de investigaciones por corrupción. Según informó en conferencia, ya se han emitido más de 40 órdenes en aplicación de esta medida, que cuenta con el respaldo del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas.