Presidente Mulino se reunió con los secretarios de Energía y Comercio de EE.UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una reunión con dos altas figuras del Gobierno de Estados Unidos, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright.

Durante el encuentro se conversó sobre los proyectos que desarrolla Panamá para consolidarse como un centro energético en la región latinoamericana y mantener su liderazgo como “hub” logístico para el comercio mundial.

En el marco de la cumbre de presidentes Escudo de las Américas que se desarrolló hoy en Miami, Mulino expuso a los funcionarios estadounidenses los avances del proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, así como el proyecto del gasoducto por el Canal de Panamá.

Estas dos megaobras pondrán al país en el mapa energético.

Mulino sostuvo que Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial. Esto incluye los planes de dos megapuertos y el centro multimodal de Puerto Armuelles.

Tanto Wright como Lutnick manifestaron su disposicion de colaborar con Panamá dentro de sus áreas de competencia.