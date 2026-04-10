Procesamiento de material rocoso en Cobre Panamá generará 4,000 empleos

La decisión del gobierno de aprobar la remoción y procesamiento de material rocoso de la mina de Cobre Panamá generará unos 4,000 empleos formales de forma inmediata, así lo explicó Julio Javier Trelles, miembro de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).

“Desde la asociación aplaudimos la decisión del gobierno de aprobar el procesamiento del mineral que había sido previamente extraído durante la operación del proyecto”, dijo Trelles. Agregó que la medida busca “mitigar un posible riesgo ambiental” y “es una actividad que va a generar empleos formales de forma inmediata. Estamos hablando de unas 4,000 plazas de trabajo aproximadamente”.

De ese total, la empresa ya publicó 1,000 vacantes que recibieron “más de 60,000 aplicaciones”, precisó. “Estamos hablando que uno de cada 5 desempleados del país aplicó para trabajar en Cobre Panamá”, afirmó Trelles. Las otras 3,000 plazas, detalló, “es lo que nosotros, los proveedores, hemos estimado que va a ser requeridas para apoyar las actividades de procesamiento de la roca”.

Trelles destacó que estos empleos “principalmente van a ser para las comunidades aledañas al proyecto Cobre Panamá en las provincias de Colón y Coclé”. Recordó que, en operación regular, la mina “empleaba a más de 40,000 personas de forma directa e indirecta” y representaba “el 5% del Producto Interno Bruto del país”.

El vocero de APIMPA explicó que existe “un rango amplio de actividades que se necesitan llenar: mantenimiento general, carpinteros, electricistas, operadores de maquinaria” y “algunos trabajos son un poco más técnicos que tienen que ver ya con áreas de ingeniería, electromecánicos, mecánicos”.

También recordó el impacto que tenía esta actividad en compras locales cuando se mantenía en operación. “Este proyecto hacía compras localmente en el país por 1,000 millones de dólares al año, a empresas locales, la mayoría de los proveedores somos empresas pequeñas y medianas”.

Sobre el futuro de la mina, Trelles opinó que el país debe aprovechar la infraestructura existente: “Ya se hizo una inversión de más de 10,000 millones de dólares para construir la mina. Es una mina equipada con maquinaria, equipos y tecnología de primer nivel”.

Añadió que, según ha observado, “la mina siempre se manejó con altos estándares de seguridad y ambientales. Inclusive los estándares que ellos utilizaban superaban las normas nacionales”.