Producción de cacao supera los 19 quintales

En Panamá se producen alrededor de 19,172 quintales de cacao por año para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, la producción de esta fruta se concentra en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá Este.

La entidad detalló que “para el ciclo 2024-2025, un total de 2,424 productores registraron una cosecha de 19,172 quintales de este rubro en una superficie de alrededor de 5, 485 hectáreas”.

Asimismo, destacó que “en los últimos 5 años la producción ha tenido un incremento de 57%”.

En este contexto, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, detalló que “esta fruta es bastante comercializada y consumida para la elaboración de chocolate en barra y en polvo”.

Núñez aseguró que “es un rubro cultivado en zonas cálidas y también se conoce que es exportado hacia Estados Unidos y Europa”.

Por su parte, Avelino Cortez, vendedor de legumbres, señaló que “actualmente la libra de cacao puede rondar entre B/.3.00 y B/.5.00, dependiendo de la calidad del producto y la temporada”.

Cortez agregó que “muchas personas buscan esta fruta por sus propiedades antioxidantes, minerales y beneficios para la salud, además de su uso en la elaboración de chocolates y otros derivados”.