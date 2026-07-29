Producción de camote al alza: Los Santos y Herrera lideran el cultivo

La producción de camote en Panamá ha experimentado un crecimiento histórico. Según estimaciones del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), la siembra de este rubro pasó de tres hectáreas hace una década a superar las 100 hectáreas actuales, distribuidas en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí.

La variedad biofortificada IDIAP C.90-17 domina el 87% del área cultivada, gracias a su alto valor nutricional y buena aceptación comercial.

Desde la perspectiva financiera, el negocio ofrece márgenes de ganancia sumamente atractivos para el productor que vende de forma directa.

La suma de los costos operativos revela que establecer una hectárea requiere una inversión total de B/. 2,490.32 (desglosados en B/. 1,931.07 de costos directos en campo y B/. 559.25 de costos indirectos de postcosecha y logística), según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Por otro lado, los ingresos brutos promedio por hectárea alcanzan los B/. 9,077.62. Al restar los costos operativos de los ingresos brutos, el cultivo genera una utilidad neta de B/. 6,587.30 por hectárea, lo que representa un retorno económico superior al 72.57%.

El 75% de la producción total corresponde a tamaños grande y extragrande, equivalentes a 1,248 toneladas anuales dirigidas a Merca Panamá y a cadenas de supermercados, detalla el IDIAP. El 24% restante (325 toneladas anuales) se clasifica como descarte, pero genera valor adicional al utilizarse en la alimentación de ganado o como materia prima industrial.