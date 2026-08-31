Producción de leche supera los 145 millones de litros al año

ml | En Panamá se producen alrededor de 145,639,075.62 litros de leche al año para su comercialización, según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). De acuerdo con la entidad, la producción se concentra en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá Oeste y cuenta con 2,362 productores.

El MIDA detalló que las grandes empresas son las que concentran la producción de leche Grado A, con 86, 818,160 litros, equivalentes al 78% del total, y cuentan con 305 productores. Mientras que “el Grado B registra 5, 260,109 litros, con 27 productores, y el Grado C alcanza 19, 015,730 litros, provenientes de 792 productores”.

Por otro lado, el MIDA indicó que “las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Grado C aportan 36,109,319.62 litros con 1,238 productores. En conjunto, el Grado C suma 55,125,049 litros y 1,940 productores”.

El MIDA destacó que “la actividad lechera representa un importante aporte al sector agropecuario del país, generando empleo en distintas provincias y contribuyendo al abastecimiento del mercado nacional”.