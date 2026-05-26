Producción de maracuyá crece

a.quintero | En Panamá se producen anualmente alrededor de 1,448 toneladas de maracuyá para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, este cultivo se desarrolla en una superficie de 109.78 hectáreas a nivel nacional y cuenta con la participación de 63 productores.

La entidad detalló “que el 94% de la producción de maracuyá se concentra en la provincia de Chiriquí, mientras que el 6% restante se registra en Panamá Este”.

aDEMÁS, QUE En el país se cultivan las variedades de maracuyá morada y amarilla, destinadas para consumo local.

Por su parte, Olmedo Núñez productor de Chiriquí, comentó que “la mayor producción de maracuyá proviene de áreas como San Andrés y Santa Marta, en la provincia de Chiriquí”.

Asimismo, detalló que sobre los precios que en el campo la fruta puede venderse entre B/.0.40 y B/.0.80, mientras que en el mercado alcanza precios de entre B/.0.60 y B/.0.95 la libra”.