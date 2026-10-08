Producción de otoe supera los 140 mil quintales

ml | La producción de otoe en Panamá alcanzó los 140,873 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El MIDA señaló que Panamá Este, Darién, Herrera, Colón y Chiriquí son los sectores que lideran la siembra y cosecha de este rubro. La entidad detalló en el informe que “para el ciclo 2024-2025 un total de 886 productores registraron una cosecha de 140,873 quintales de otoe en una superficie de 643.3 hectáreas a nivel nacional”.

En tanto, una publicación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), indicó que la mayor producción de otoe en el país se concentra al inicio de la temporada de lluvias, a partir de los meses de mayo y junio.

Mientras, el IMA destacó que en el mercado nacional se comercializan dos variedades, San Andrés (Morado) y Comander (Blanco). En cuanto al precio de referencia, es de B/.93.08 el quintal.

Avelino Cortez, vendedor de legumbres en Merca Panamá, señaló que “el otoe es un producto muy consumido por los panameños, especialmente para sopas y comidas tradicionales”. Agregó que, “la mayor parte que vendemos suele venir de la provincia de Chiriquí y Herrera, donde se produce bastante”.

Asimismo, comentó que “actualmente, el precio ronda entre B/.1.00 y B/.1.50 la libra, dependiendo de la calidad y la temporada”. Además “se exporta hacia los Estados Unidos y Francia”.