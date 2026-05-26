$!Productores adoptan medidas y piden respaldo a las autoridades por sequía

Productores panameños indicaron que han adoptado medidas como el uso de riego eficiente, la construcción de reservorios y la cosecha de agua de lluvia para enfrentar la sequía, con el fin de sostener la producción agropecuaria. Al mismo tiempo solicitaron mayor respaldo a las autoridades. En esta línea, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicaron que las autoridades regionales realizan la identificación de riesgos por zonas para definir acciones específicas de respaldo

La producción de arroz, sandía, maíz y la ganadería están resintiendo las secuelas de la sequía, indicó Kenia Carreño Peña, agricultora y ganadera del distrito de Alanje, en la provincia de Chiriquí. La productora indicó que “preocupa el sistema de riego Remigio Rojas, que no se aprovecha plenamente por los altos costos de la nivelación de suelos que requieren los productores”. El titular del MIDA, Roberto Linares, indicó que, además del efecto climático en el sector arrocero, el sector ganadero también registra afectaciones.