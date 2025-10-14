Productores de cebolla coclesanos recibirán apoyo en innovación y transferencia tecnológica

Los productores de cebolla de la provincia de Coclé recibirán en los próximos meses un impulso en innovación y tecnología, informaron del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Los Santos.

Destacaron que “el objetivo es fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología para mejorar la producción del rubro en la región”.

La iniciativa es respaldada por investigadores del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y técnicos especializados del MIDA de Los Santos.

“Además, se busca incrementar los rendimientos promedios por encima de los 54.6 toneladas por hectárea, a corto plazo, especialmente entre los productores de Natá que deben dar el salto tecnológico a la tecnología de Riego por Goteo, mucho más productiva”, explicaron de la entidad en un comunicado.

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de agrotecnologías sostenibles para el cultivo de cebolla, que ayuden a incrementar el rendimiento de la competitividad del agronegocio que impulsa en favor de los productores el MIDA mediante la realización de investigaciones de campo y laboratorios en el período del ciclo agrícola 2025-2026.

Así mismo, entre las modalidades de cooperación e intercambio se desarrollarán actividades de campo entre técnicos y productores de las regiones de Coclé y Los Santos, añadieron.