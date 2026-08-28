Productores piden agilizar ayuda ante emergencia por el fenómeno de El Niño

Empresarios del sector agropecuario y productores califican como positiva la declaratoria de estado de emergencia por el fenómeno de El Niño, ya que permitirá agilizar la asistencia técnica, reducir la burocracia y tomar medidas para prevenir pérdidas en los cultivos.

Productores pidieron transparencia y que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Entre sus principales solicitudes están los trabajos de dragado para prevenir inundaciones, la evaluación de daños, la entrega de fertilizantes y apoyo para comercializar sus productos.

Héctor Javier González, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Herrera indicó que “la declaratoria de emergencia es positiva, porque permitirá agilizar la llegada de recursos a los productores y reducir los trámites burocráticos del Estado”.

González agregó que “en la provincia se prevé reparar al menos 10 minipresas de mampostería, obras que requieren arreglos menores y permitirán retener agua durante las lluvias restantes del año”. Esto, explicó, “ayudará a los productores a enfrentar la próxima temporada seca”.

En tanto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que “la declaratoria permitirá agilizar el uso de recursos para atender la emergencia y reducir la burocracia, sin dejar de cumplir con los procedimientos establecidos”.

Jiménez añadió que “primero se debe realizar un censo para conocer las afectaciones y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. No soy partidario de entregar dinero; considero mejor apoyar con fertilizantes y buscar canales de venta para que los productores puedan mantener su actividad”.

Por su parte, María Pimentel, presidenta de la Asociación de Mujeres Organizadas Activas (AMASEA), dijo que “lo que más esperamos es contar con trabajos de dragado en las áreas donde se necesitan, para prevenir futuras inundaciones, ya que a partir del próximo mes podríamos tener una reducción de hasta un 20% en los cultivos”.