Productores recomiendan contingente de 786 mil quintales de arroz ante baja en siembra

Ante la disminución de 2,500 hectáreas de arroz, en la primera etapa de siembra a nivel nacional, los productores recomendaron un contingente por desabastecimiento de 786,000 quintales, tres veces el volumen necesario para un empalme seguro que garantice el abastecimiento del grano en el país, informaron de la Federación de Asociaciones de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP).

En un comunicado, de la Federación explicaron que, tras un análisis de datos de la Dirección Nacional de Agricultura, la reducción de hectáreas podría impactar el abastecimiento entre julio, agosto y septiembre, con una disminución estimada de 250,000 quintales.

Indicaron que, con base en estas cifras y considerando el fenómeno de El Niño y posibles afectaciones a los cultivos, se recomendó de forma responsable un contingente por desabastecimiento de 786,000 quintales.

Además, señalaron que aún están pendientes por ingresar 214,000 quintales del contingente ordinario de la OMC, lo que contribuiría a garantizar el abastecimiento del país.

La Federación aclaró que la reducción de 2,500 hectáreas no implica que estas no serán sembradas, ya que los productores han ajustado sus calendarios de siembra según condiciones climáticas.

Finalmente, solicitaron al Gobierno y al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, tramitar de forma oportuna el contingente recomendado para evitar afectaciones en el mercado y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.