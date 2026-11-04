Propuesta de impuesto a los multimillonarios en California se encamina a la derrota, según resultados parciales

Una propuesta para imponer un impuesto único a los multimillonarios de California parece haber sido rechazada en las urnas en la votación de medio mandato en Estados Unidos, de acuerdo con el avance de las proyecciones este miércoles.

El referendo capturó el interés global a medida que aumenta la rabia contra la desigualdad económica.

La llamada proposición 40 planteaba tasar a los cerca de 200 multimillonarios en el estado de la costa oeste de Estados Unidos con un impuesto del 5% de su patrimonio total, dinero que sería destinado en su mayoría a la salud pública.

Pero con el 60% de los votos contabilizados, el "No" se imponía este miércoles con 55,6% contra 44,4% a favor.

El diario San Francisco Chronicle analizó los números y sostuvo que la tendencia era prácticamente irreversible.

La proposición 40 era una de las varias propuestas que los votantes debían decidir el martes en las elecciones de medio mandato, en las cuales los demócratas arrasaron tomando el control del Congreso y varias gobernaciones, en un duro revés para el presidente republicano Donald Trump.

California, el estado más poblado del país, demora en la contabilización de los votos, pero varias de las contiendas regionales, como la gobernación, ya fueron decididas.

La propuesta para establecer este nuevo tributo a los millonarios causó ruido en California, un estado que de ser un país constituiría la cuarta economía mundial, pero en donde persiste la desigualdad económica.

Los apoyadores de este impuesto único sostenían que podía ser una herramienta clave para luchar contra la creciente inequidad salarial.

"Los cambios significativos raramente avanzan en una línea directa", dijo el economista y ganador del premio Nobel, Joseph E. Stiglitz, en un comunicado enviado a AFP por parte de la International Capital Tax Commission.

"La proposición 40 llevó por primera vez a las urnas en Estados Unidos la idea de gravar la fortuna de los multimillonarios", añadió.

Las voces a favor estimaban que el gravamen podría recaudar unos 100.000 millones de dólares que podrían ser destinados al sistema de salud pública, golpeado por los cortes presupuestarios de Trump.

Los detractores, entre los que se contaba el cofundador de Google Sergey Brin, recaudaron cientos de millones de dólares para hacer campaña en contra, bajo el argumento de que forzaría a los ricos a abandonar California.

California ha votado tres veces en esta década sobre la posibilidad de imponer un impuesto a las riquezas, y las tres veces lo ha hecho en contra.

Aunque la medida era popular cuando fue lanzada, perdió fuerza una vez que la campaña por el "No" entró en acción.