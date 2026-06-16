Proyecto de ley busca posicionar el cacao panameño en mercados internacionales

El Consejo de Gabinete autorizó el Proyecto de Ley 21-26, que aprueba el Convenio Internacional del Cacao 2026, hecho en Ginebra el 13 de febrero 2026 y que da continuidad a la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), creada por el Convenio Internacional del Cacao de 1973.

Entre sus objetivos figuran “promover la cooperación internacional en la economía mundial del cacao, facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con el cacao entre los Gobiernos y con el sector privado, así como contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos apropiados”.

El plan resalta que “el sector cacaotero constituye un rubro estratégico para el desarrollo rural del país, especialmente en regiones como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Colón, donde miles de pequeños productores dependen de esta actividad para su sustento bajo sistemas productivos que además contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible”.

Se detalló que “la participación de Panamá como miembro pleno permitirá ampliar su visibilidad internacional, fortalecerá su posicionamiento institucional y promoverá la calidad del cacao panameño en mercados especializados”.

La iniciativa legislativa será llevada a la Asamblea Nacional y su aprobación.

Esta adhesión permitirá a Panamá integrarse plenamente en los procesos de toma de decisiones internacionales sobre la cadena de valor del cacao.