Proyecto del Teleférico de Panamá pasa a la Contraloría tras la firma entre el Metro y Doppelmayr

Tras culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales, Metro de Panamá, S.A. y Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron la firma del contrato para la ejecución del proyecto del Teleférico en los distritos de Panamá y San Miguelito. Con esta acción, el documento contractual será remitido a la Contraloría General de la República para su correspondiente fiscalización y posterior refrendo, en estricto cumplimiento del debido proceso administrativo, informó la entidad gubernamental.

El proyecto consiste en un sistema de transporte por cable aéreo de aproximadamente 6.6 kilómetros de extensión, el cual contará con seis estaciones estratégicas: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, detalla el comunicado.

El nuevo sistema está diseñado para optimizar la conectividad de miles de usuarios en ambos distritos y facilitar su articulación con la red de movilidad existente, permitiendo la interconexión directa con la Línea 2 del Metro de Panamá y el sistema de metrobuses, lo que contribuirá al desarrollo de una infraestructura vial más accesible, eficiente e integrada.