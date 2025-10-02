$!¿Qué sucedería si Hamás rechaza el plan de Trump?

Intensificación de las operaciones militares, inestabilidad en el Medio Oriente y aumento de muertos en la población palestina son algunas de las consecuencias que implicaría el rechazo de Hamás al plan de paz del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguraron analistas políticos.

Las declaraciones se dieron tras la publicación del medio británico BBC Mundo, donde indican que la organización islamista Hamás habría expresado su rechazo al plan de paz que consta de 21 propuestas para poner fin a la guerra en la Franja y asegurar así la liberación de los 48 rehenes, donde solo 20 aún permanecen con vida.

Rodrigo Noriega, analista político, indicó que “el rechazo de Hamás al plan de paz implicaría que seguiría la guerra y expulsaría a la población palestina del territorio. Aún hay rehenes que deben ser liberados y muertos que también deben ser entregados. Va a ser muy difícil para la comunidad nacional apoyar a Palestina porque están rechazando un acuerdo de paz oneroso”.

Por su parte, Juan Mckay, especialista político, señaló que “al negarse al acuerdo de paz, Hamás desencadenaría un conflicto. Por lo que la única solución es aceptar este plan”.