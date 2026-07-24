“Reactivar la mina impactaría al PIB por los empleos, ingresos y efecto en cadena”

El economista Eric Molino Ferrer, aseguró que la proyección de la calificadora de riesgo Fitch Ratings de que la economía panameña podría crecer hasta un 2% más con la reapertura de la mina de cobre, se respalda en la generación de empleos, ingresos y el efecto multiplicador en diversos sectores.

“Ellos proyectan que Panamá va a terminar el año con un crecimiento del 4,0%, pero que inclusive si nosotros tuviésemos apalancadores, como el proyecto de la mina, el crecimiento fuera hasta un 50% más, es decir, 2 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) Real, ni siquiera de PIB nominal”, dijo el especialista.

Molino Ferrer indicó que el aumento del PIB se explica por tres efectos directos. Explicó que la reactivación del proyecto Cobre Panamá representaría que “vas tener un nuevo apalancador de empleo y de permeo económico que va a dar como resultado una mayor recaudación tributaria al generarse tantos empleos y también evidentemente las regalías que le estaría dando esta empresa bajo un nuevo contrato”.

El segundo factor es el efecto en cadena sobre otros sectores. Señaló que con el cese de las operaciones, no solamente se afectó a las 7,000 personas que trabajaban en la mina. Al final fue un efecto agregado de 40,000 empleos indirectos que se vieron afectados: los comercios, los que le vendían servicios o productos a la mina, todos los que estaban en la industria de construcción”, dijo el economista. Añadió que “han habido estudios que se han hecho recientemente sobre el mercado hipotecario, que solamente por el cese de las operaciones de la mina, el mercado hipotecario cayó un 10%”.

Molino Ferrer argumentó que el tercer punto es el impacto fiscal y productivo que ve la calificadora Fitch Ratings. Expresó que en el informe “mencionan el tema de la mina como uno de esos factores que inclusive podrían mejorar el crecimiento económico del país”. “Tener una operación de vuelta de la mina no solamente aumentaría la capacidad productiva del país, generando más empleos, sino que eso también daría, digamos, un respiro a las finanzas nacionales, porque eso evidentemente aumentaría los ingresos”.

Agregó que el contexto internacional también juega a favor: “No solamente es el tema del precio del cobre, sino también es la utilización del cobre como insumo para la nueva economía que se está desarrollando con inteligencia artificial y con semiconductores, al final es una materia prima altamente codiciada”.