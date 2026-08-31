Really Buokas: Salsas que rescatan el sabor afroantillano

Y.ORTÍZ | Really Buokas es un negocio dedicado a la elaboración de salsas y condimentos artesanales inspirados en la gastronomía afroantillana y afrocaribeña. Su línea incluye Sazón Artesanal Afroantillano, Pasta de Ajo Artesanal y Salsa Picante Super Hot. Todos se producen de forma artesanal, con ingredientes frescos y de alta calidad de productores locales de Bocas del Toro y Chiriquí, y sin conservantes artificiales. El propósito es facilitar la cocina sin perder el aroma, sabor y autenticidad de la tradición afroantillana.

Maybeth García, de 37 años, es la responsable del área comercial y mercadeo de Really Buokas, la empresa familiar establecida en Almirante, Bocas del Toro. El propietario y chef ejecutivo es su esposo, Héctor Manuel Herrera, quien lidera el desarrollo gastronómico de los productos. Los hermanos de Héctor, Humberto y William, los impulsaron a asumir el reto y hoy los apoyan.

Los productos se venden desde B/.3.00 hasta B/.7.00 según presentación. Contacto: Tel. 6052-7102 / WhatsApp 6614-3729. Correo: [email protected]. Web: http://reallybuokas.com. Instagram: @reallybuokas.

La marca nació de una tradición de más de cuatro décadas. Los padres de Héctor, los doctores Esther Palmer y Humberto Herrera, son los pilares de este proyecto gracias a su trayectoria, confianza y respaldo, tanto familiar como económico. Su madre, administradora de profesión, fue quien le transmitió los sabores de su hogar. Al compartir estas preparaciones con sus allegados, comprendieron que muchas personas desearían disfrutar de “un pedacito de su cultura” en casa, sin tener que preocuparse por los ingredientes o las medidas.

El producto estrella es el Sazón Artesanal Afroantillano, versátil para marinar y preparar carnes, pescados, mariscos, arroces, sopas, guisos y vegetales. La línea se complementa con la Pasta de Ajo y la Salsa Picante Super Hot, pensadas para aportar aroma, equilibrio y profundidad. Un ingrediente clave es el ají habanero y Scotch Bonnet, muy arraigado en la cocina afroantillana por su aroma frutal e intensidad.

Su principal logro ha sido transformar una tradición familiar en una marca certificada “Hecho en Panamá” que hoy está en supermercados, ferias y hogares. También destacan por generar empleo, especialmente para mujeres en producción, promoción y degustaciones, y por contribuir a la economía de Bocas del Toro mediante alianzas con productores locales.

A futuro, Really Buokas busca entrar a más cadenas de supermercados, aumentar la capacidad de producción, crear más empleos y, a largo plazo, llevar la marca a mercados internacionales como representante de la gastronomía bocatoreña y panameña.

Los mayores retos han sido sostener el sueño con recursos limitados y equilibrar lo artesanal con producción, inventario, distribución y costos. Producir desde Bocas del Toro y distribuir a nivel nacional es también un desafío logístico. Sin embargo, la fe, la unidad familiar y la calidad los han mantenido firmes.

Su consejo a otros emprendedores es comenzar con lo que conocen, estudiar costos, escuchar al cliente y no avergonzarse de empezar pequeño. “Trabajen con honestidad, cuiden la calidad y recuerden el propósito”.