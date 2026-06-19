Reapertura de la mina enviaría señal de confianza y reactivaría empleos, aseguran los industriales

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, destacó el impacto positivo que tendría la reapertura de la mina de cobre en la economía nacional y en la percepción de Panamá ante inversionistas internacionales. Jurado valoró que que el gobierno haya designado un comité interinstitucional para decidir sobre el futuro del proyecto y subrayó que la decisión debe tomarse con estudios sólidos y mecanismos de transparencia.

El empresario afirmó que para el sector industrial, la reactivación de la operación minera representa una oportunidad concreta de recuperación laboral. “Tuvo un impacto muy positivo en la empleomanía del país. Recordemos que fueron muchos los empleos directos e indirectos que desaparecieron con el cierre de la mina”, recordó.

El líder del SIP resaltó que “el mensaje de una reapertura puede darle a los inversionistas internacionales mayor confianza en el país para que Panamá pueda tener nuevamente una mayor inversión extranjera directa. El cierre nos dejó con una mala nota a nivel de lo que opinan los inversionistas extranjeros”.