Récord histórico en exportaciones de bienes en el primer trimestre de 2026

Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron B/. 250.7 millones al mes de marzo de 2026, marcando el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, según el más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y que puede ser consultado en https://intelcom.gob.pa.

La cifra supone un incremento de B/. 1.6 millones (0.6%) en comparación con el mismo período de 2025 (B/. 249.1 millones), lo que evidencia un desempeño favorable de la actividad exportadora en el inicio del año.

El comportamiento acumulado a marzo apunta a una recuperación del ritmo exportador, tras un inicio de año más moderado. Esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino.

Los camarones congelados se mantuvieron liderando las exportaciones de este periodo, seguidos por azúcar, teca, sandías, aceite de palma, chatarra y medicamentos. El banano descendió del sexto al noveno lugar, mientras que los atunes de aleta amarilla se ubicaron en la última posición del Top-10. Estas diez fracciones arancelarias representaron el 57% de las exportaciones registradas.

Por tipo de actividad, el sector industrial lideró con una participación del 41% y un incremento de 22.3% , seguido del agroindustrial, que creció 42.7% y representó el 22%. En contraste, el sector pesquero y acuícola registró una contracción de 8.6%, con una participación del 20%, mientras que el agropecuario disminuyó 39.8%, con el 17% del total.

A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, los principales rubros fueron: pescados y crustáceos (19.8%), frutas (11.2%) y azúcares (8.4), seguidos por fundición, hierro y acero (7.5%), madera y manufacturas de madera (7.2%) y grasas y aceites (6.9%). También destacaron las perlas finas y piedras preciosas (5.3%), productos farmacéuticos (5.2%), bebidas (3.3%) y carnes y despojos comestibles (2.7%).

En cuanto a destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación, con una participación del 20.0%, seguido por Taiwán (12.8%), la Zona Libre de Colón (9.3%) e India (7.7%). Países Bajos ascendió al quinto lugar (5.5%), seguido de Costa Rica (5.3%). El listado lo completan México (3.1%), Tailandia (3.0%), Suiza (2.3%) y Colombia (2.3%). En conjunto, estos diez mercados concentraron el 71.1% de las exportaciones registradas.

Al considerar tanto las exportaciones registradas como las de valor agregado desde regímenes especiales, el total exportado al mes de marzo de 2026 fue de B/. 330.3 millones, lo que representa un aumento de B/. 5.8 millones (1.8%) frente al mismo período de 2025 (B/. 324.5 millones). Dentro de este resultado, las exportaciones de valor agregado sumaron B/. 79.6 millones, mostrando un crecimiento de 5.6%.

Este buen desempeño refleja la resiliencia de la oferta exportable panameña, así como la contribución de los regímenes especiales en la generación de valor agregado y en la diversificación de los mercados de destino.

* FUENTE: www.mici.gob.pa