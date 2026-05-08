Reducción de riesgo país “facilita las inversiones”

Empresarios y economistas aseguran que el anuncio de que Panamá redujo “el riesgo país en un 65%”, es positivo y envía buenas señales a los inversionistas.

El presidente de República, José Raúl Mulino, indicó que esto representa “un récord regional que demuestra que volvemos a generar confianza en inversores con trabajo y seriedad”. En un comunicado, la Presidencia detalló que “Panamá se ubicó en la cuarta posición de naciones con menor riesgo país de toda América Latina, de acuerdo con el indicador Emerging Markets Bond Index, que elabora JP Morgan Chase & Co”.

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras), indicó que el anuncio “es técnicamente sólido para generar confianza en los inversores internacionales, pero socialmente incompleto”. Reconoció que el gobierno “ha logrado estabilizar el barco financiero para que no se hunda, pero el pasaje (la población) todavía no siente la mejora en su calidad de vida”. Jiménez agregó que “las Mipymes, grandes generadoras de empleo, necesitan una política más flexible para poder tomar decisiones de invertir en diversificar, expandir, y poder absorber mano de obra formalmente”.

Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), señaló que “la reducción del riesgo país es una señal muy positiva para Panamá porque refleja que se está recuperando la confianza en la estabilidad y las perspectivas económicas del país. Cuando un país logra disminuir su percepción de riesgo, se vuelve más atractivo para la inversión extranjera directa, y eso tiene un impacto directo en la generación de empleo, el crecimiento económico y nuevas oportunidades para las empresas y los panameños”.

Manifestó que “esto cobra aún más relevancia en un momento en que la inversión extranjera directa había venido mostrando una desaceleración. Por eso, que Panamá vuelva a enviar señales de confianza, estabilidad y seriedad hacia los mercados internacionales es una noticia importante para el país”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), Severo Sousa, dijo que “es una buena noticia porque el riesgo país es de los primeros indicadores que ven los inversionistas extranjeros para venir o no a invertir en Panamá; y entre más bajo mejor obviamente, y recién se ha alcanzado la cifra más baja desde 2018 y una de las mejores en la región, lo que debe repercutir en aumentar la IED y mejores opciones de crédito a la larga.

Sousa aseguró que esto “se debe principalmente a la confianza que genera el gobierno con un plan de inversión de $8 billones del Canal, la expectativa por la reactivación de la mina y de un manejo fiscal más adecuado”.

Mientras que, Yariela Zeballos, presidenta del Colegio de Economistas de Panamá, explicó que “en términos sencillos el riesgo país es un indicador que mide la sensibilidad de que Panamá incumpla sus obligaciones con respeto a la deuda externa. Lo que señala el presidente Mulino, lo podemos traducir en que Panamá paga menos intereses en cuanto a la deuda externa, mejora la percepción del grado de inversión y motiva a las empresas a invertir ya que genera confianza en el mercado, debido a la estabilidad fiscal y de política pública, debido principalmente a las nuevas reformas fiscales y sustancia económica”.

Para el economista, Luis Morán, “la reducción de prima de riesgo, es positiva, genera confianza. La baja de 111 puntos (65%) debe verse y enfocarse como un tema país, no como deuda más barata, sino como parte de un entorno fiscal adecuado que debe mantenerse para cuidar los niveles de deuda, de promover un bajo nivel de déficit fiscal, así como una política de gasto público adecuada y eficiente que priorice la inversión social”.

El consultor René Quevedo, detalló “esta es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran “libres” de riesgo”.

Quevedo dijo que “este diferencial (también denominado spread o swap) expresa la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros y su estabilidad macroeconómica. A mayor la percepción de riesgo, mayor los intereses y el costo del dinero”.