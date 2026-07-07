Rehabilitación de Panamericana Oeste costará B/. 312.3 millones

La Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste se ejecutará bajo una concesión de 20 años a cargo del Consorcio APP Vías del Istmo, conformado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA; Calzada Construcciones, SA de CV; e Ingeniería Estrella, SA, según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El proyecto contempla una inversión inicial estimada de B/. 312.3 millones, monto inferior al valor de referencia de B/. 359.4 millones. Esta es la segunda licitación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada en Panamá.

La intervención cubre 192 kilómetros desde La Loma de Campana hasta Santiago, Veraguas, divididos en dos tramos: El tramo 1 va desde Loma Campana hasta Penonomé (91 km), mientras que el tramo 2, va desde Penonomé hasta Santiago (101 km).

El proyecto contempla, entre otras mejoras, la construcción de 15 retornos distribuidos entre los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. Asimismo, se incluyen obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otros componentes.