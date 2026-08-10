Renunció Aurelio Mejía a la Dirección de Presupuesto de la Nación

Aurelio Mejía presentó su renuncia al cargo de director de Presupuesto de la Nación, mediante una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

En la misiva, Mejía indicó que adoptó la decisión “con la convicción de haber cumplido con responsabilidad, lealtad y compromiso las funciones” que le fueron encomendadas. Señaló que, durante su gestión al frente de la dependencia, procuró “mantener en todo momento los más altos estándares de transparencia, responsabilidad, eficiencia y apego a las normas que rigen la administración pública”, y que “cada actuación y decisión ha estado orientada al manejo responsable de los recursos y al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

El exdirector destacó que se retira “con la satisfacción de haber contribuido, desde mi responsabilidad, al fortalecimiento de la gestión pública y al logro de importantes resultados en beneficio del Gobierno Nacional y del país”. Asimismo, agradeció al equipo de la dirección por su “dedicación, profesionalismo y disposición permanente”, y al ministro Chapman “la confianza depositada en mi persona y la oportunidad de haber servido desde esta posición a la administración del presidente José Raúl Mulino”.

Mejía reiteró que se va “con la tranquilidad de haber actuado siempre de manera honesta, transparente y responsable”, al tiempo que manifestó su disposición para realizar “una transición ordenada y responsable, facilitando toda la información y documentación necesaria para garantizar la continuidad de las funciones de la Dirección”.