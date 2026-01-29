Reportan primer nacimiento de caprinos quíntuples por inseminación artificial en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reportó el nacimiento de cinco cabritos en un solo parto en la finca caprina “Mis Cabritas 09”, ubicada en la comunidad de Guayaquil, Santiago de Veraguas.

“Cada ejemplar alcanzó un peso aproximado de siete libras, resultado de la aplicación de inseminación artificial; un hecho poco frecuente en la producción caprina nacional”, detalló la institución.

El doctor Ramón Riera, encargado nacional del Programa de Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Especies Menores, señaló que este logro evidencia que la correcta aplicación de las recomendaciones técnicas se traduce en resultados tangibles. Agregó que, para el ministerio, es satisfactorio que estas experiencias exitosas puedan ser replicadas por otros productores del país.

Por su parte, la doctora Sara Feliú, directora nacional de Ganadería, reiteró el compromiso de la institución de fortalecer el sector caprino mediante la promoción de prácticas sostenibles y tecnologías reproductivas que eleven la productividad y rentabilidad de los productores.