Reservas comerciales de petróleo caen en EEUU y diésel marca su menor nivel desde 2003

Las reservas comerciales de petróleo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos, según datos oficiales publicados el miércoles, mientras que las existencias de diésel se sitúan en su nivel más bajo en más de 20 años.

En el periodo de siete días que finalizó el 30 de octubre, las existencias comerciales de petróleo crudo descendieron en 900.000 barriles, de acuerdo con la Agencia de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

El mercado esperaba una caída mayor, de alrededor de 1,7 millones de barriles, según la mediana de un consenso de analistas publicada por la agencia Bloomberg.

Al igual que en las últimas semanas, el descenso de las reservas puede atribuirse al ritmo de refinado en el país, que se mantiene en un nivel particularmente elevado (94,5%).

En 2025, en el mismo periodo, las refinerías operaban a aproximadamente el 86% de su capacidad.

Las importaciones de crudo se mantuvieron estables de una semana a otra, mientras que las exportaciones registraron un descenso notable (de 24,29% respecto al periodo anterior).

Por otra parte, la producción estadounidense siguió marcando récords, alcanzando ya los 14 millones de barriles diarios.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha sacudido el mercado petrolero y afectado a las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo.

El fuerte aumento de los precios hace que la producción en otros países resulte más rentable.

Otro dato destacado: según la EIA, las existencias de productos destilados incluido el diésel cayeron por debajo del umbral de los 100 millones de barriles, algo que no ocurría desde mayo de 2003.

Estos datos alimentan la preocupación ante un posible repunte de los precios del diésel en las gasolineras de Estados Unidos, que hace unos meses ya alcanzaron niveles récord.

Por su parte, el volumen de productos suministrados al mercado interior un indicador implícito de la demanda registró un aumento (de 8,67% respecto al periodo anterior), situándose en torno a los 22 millones de barriles diarios.