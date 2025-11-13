Reservas de petróleo de EEUU crecen a su nivel más alto en cinco meses

Las reservas estadounidenses de petróleo aumentaron la semana pasada hasta alcanzar su nivel más alto en cinco meses debido a la caída de las exportaciones y al incremento de la producción, según datos publicados el jueves por la Agencia de Información Energética (EIA).

Durante el periodo de siete días que finalizó el 7 de noviembre, las reservas aumentaron en unos 6,4 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una subida de 1,5 millones de barriles, según la media de las previsiones de analistas realizada por Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, las existencias se situaron en 427,6 millones de barriles, el nivel más alto desde principios de junio.

Este aumento se debió, en parte, a un incremento de la producción de crudo en Estados Unidos.

Las petroleras produjeron 13,86 millones de barriles de petróleo al día (un 1,54 % más que la semana anterior), un nivel récord, según la agencia Bloomberg.

Asimismo, las exportaciones (-35,52 % con respecto a la semana anterior) cayeron más que las importaciones (-11,85 %).

Las refinerías funcionaron a un 89,4% de su capacidad frente al 86% de la semana anterior.