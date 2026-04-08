Economía

Restricciones en paso de puentes afectan traslado de mercancías

Los especialistas resaltaron que el hecho evidencia la urgente necesidad de tener otras vías alternas

Restricciones en paso de puentes afectan traslado de mercancías
ATTT | Varios vehículos y camiones se desplazan en la carretera para llegar a su lugar de destino.
Restricciones en paso de puentes afectan traslado de mercancías
PEXELS | Pago de dinero.
Amalia Quintero
08 de abril de 2026

Empresarios y economistas aseguraron que las restricciones impuestas para el paso de transporte de carga en la Vía Centenario y el Puente de las Américas, debido al incidente en este último, afectan el movimiento de mercancías, generan retrasos en las cadenas de distribución e impactan la actividad logística.

El gobierno anunció ayer que la Vía Centenario tendrá paso restringido para el transporte de carga de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que en el Puente de las Américas solo podrán transitar motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y coasters.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, Juan Antonio Ledezma, afirmó que “las restricciones en el Puente de las Américas, sumado al alza del combustible, representan una situación grave para las empresas y la economía familiar, al afectar la productividad y el libre tránsito de mercancías”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que “es un tema que hay que manejar con prudencia. Hay que implementar rápidamente un plan vial para mitigar la crisis. Además promover el teletrabajo y horarios escalonados”.

Mientras que, el economista Patricio Mosquera explicó que “estas restricciones tienen un impacto económico inmediato, ya que se traduce en atrasos de trabajadores, entregas más lentas, mayores costos de operación y menor productividad, especialmente en servicios, comercio, transporte y reparto”.

Por su parte, el economista Luis Morán, señaló que “se observan impactos inmediatos como el aumento de los costos operativos, retrasos en entregas y logística a nivel nacional, especialmente en empresas de distribución, comercio y alimentos”.

Morán agregó que “también se presenta pérdida de productividad laboral y educativa, ya que trabajadores llegan tarde o fatigados, lo que disminuye su rendimiento diario en el mercado laboral”.

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Cerraron el Puente de las Américas tras un incendió debajo de sus estructuras.
Denuncian cobros “abusivos” de pasajes

ml | Luis Torres, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Movimiento 23 de Octubre, indicó que el cierre del Puente de las Américas provocó retrasos en la llegada de las personas a sus trabajos y hogares, además del aumento del pasaje por transportistas ilegales. Agregó que “las tarifas subieron a B/.3.00 y B/.4.00, por lo que el hecho fue reportado a las autoridades”.

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