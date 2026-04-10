Retienen B/ 1.3 millones en cigarrillos de contrabando

Un furgón de 53 pies con 1,641 pacas de cigarrillos de contrabando, que tenía como destino final un Duty Free en la provincia de Chiriquí, fue retenido por personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

“El proceso de auditoría y valoración aduanal de esta mercancía asciende a 1 millón 300 mil dólares (valor CIF: costo, seguro y flete) y el importe a pagar aproximado es de 1 millón 600 mil dólares”, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

El vehículo, que fue retenido en la llamada Operación Río, desarrollada en la autopista Panamá-Colón, trasladaba lonas de malla, colchas ortopédicas, llantas para motocicletas, piezas para abanicos y cortinas, entre otros, según la documentación presentada por su conductor (único aprehendido por el momento); sin embargo, durante la diligencia solo se encontraron los cigarrillos.

De acuerdo con los primeros indicios, se pudo corroborar que los cigarrillos corresponden a las marcas Ultima, Elephant, Gold City y Ruby Crush, las cuales no están autorizadas para su venta en Panamá y que, según su cajetilla, proceden de China y la India.

Debido a su valor, este caso pasará a las esferas del Ministerio Público, ente encargado de las investigaciones.