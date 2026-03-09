Reunión del G7 con recurso a reservas estratégicas de petróleo en la agenda

Los ministros de Finanzas del G7 mantienen este lunes una reunión en la que podrían decidir recurrir a las reservas estratégicas de petróleo, para paliar la subida del precio del crudo derivada de la guerra en Oriente Medio.

En un encuentro por videoconferencia a partir de las 12H30 GMT, los ministros de las siete economías más desarrolladas (Estados Unidos, Japón, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) intentarán alcanzar un acuerdo a pesar de sus intereses divergentes.

En Bruselas, la Comisión Europea estimó este lunes que no hay riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa".

"Todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días (...) Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen estas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora", indicó una portavoz.

Europa, Japón y Canadá están pendientes de las intenciones aún vagas de Estados Unidos.

Por el momento el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, sugirió levantar las sanciones sobre el petróleo ruso para "crear oferta".

Los países asiáticos ya acusan el aumento del precio de los hidrocarburos. Birmania y Bangladés anunciaron las primeras restricciones.

El precio del petróleo se disparó brevemente más del 30% este lunes, acercándose a los 120 dólares en los mercados asiáticos, lo que hizo caer los mercados bursátiles y avivó el miedo a un choque inflacionista.

La subida se moderó en cuanto se supo que el G7 podría recurrir a las reservas estratégicas.

De camino a Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron declaró este lunes a periodistas "que se consideraba como opción el uso de las reservas estratégicas".

Según el diario británico Financial Times, los ministros de Finanzas del G7 "discutirán sobre una posible liberación conjunta de petróleo proveniente de las reservas coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)".

La AIE, creada en 1974 tras el shock petrolero, impone a sus treinta países miembros mantener permanentemente reservas de petróleo equivalentes a por lo menos 90 días de importaciones netas para amortiguar choques como una guerra en Oriente Medio que pudiera prolongarse.

Los inversores están preocupados por las interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, bloqueado desde hace varios días.

Irán respondió a ataques de Estados Unidos e Israel desde hace diez días con el lanzamiento de drones y misiles contra territorio israelí y las infraestructuras de sus vecinos del Golfo, ricos en hidrocarburos y que albergan bases militares estadounidenses.

