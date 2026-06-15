Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares

Arlety Santizo, una emprendedora de 50 años, cuya pasión por la cocina y el sueño de tener su propia marca la impulsaron a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de salsas artesanales hechas con frutas y vegetales 100% naturales.

“Lo inicié pensando en mis nietos, en cómo yo podía hacer para darles los nutrientes necesarios a sus organismo si a ellos no les gustaba ver en sus platos los vegetales y así empecé a hacer mezcla de sabores y se crearon las diferentes salsas”, dijo Santizo. Agregó que la idea de comercializarlo fue gracias a los que probaban sus recetas y preguntaban cómo podían adquirirlas. Añadió que ofrece los sabores Chimichurri, BBQ, Ajo y Salvaje.

Santizo detalló que sus salsas son elaboradas con vegetales frescos y conservantes naturales como limón y vinagre. Los productos tienen un precio de B/.2.00 si son en presentación de sobre, mientras que los frascos de 10, 15 y 18 onzas cuestan B/.7.00, B/.12.00 y B/.15.00, respectivamente. También elabora salsas para eventos desde B/.25.00 en adelante y comercializa sus productos en el restaurante Santizo Afro Kitchen, en Colón, así como en las plazas Brisas del Golf, North Side y Signature, en la ciudad de Panamá.

Los interesados también pueden adquirirlas a través de su cuenta de Instagram @salsa_de_la_negra.