Sandalias con diseños de tembleques, emprendimiento que resalta la cultura

Rocío Echeverría, una emprendedora de 61 años, encontró en la pandemia de Covid-19 una oportunidad para crear “Cham_bleques”, un negocio dedicado a la elaboración de sandalias personalizadas con técnicas inspiradas en los tembleques, fusionando la comodidad del calzado diario con la belleza de la identidad cultural del país.

La emprendedora relató que “la idea nació en junio de 2020, como un proyecto en casa, compartiendo los primeros diseños con familiares y amigas cercanas. La aceptación fue tan positiva y entusiasta que me motivó a continuar desarrollándolo”.

Echeverría explicó que “quise adaptar las tradiciones a la vida moderna. Pensé: ¿Por qué llevar el brillo de los tembleques solo en la cabeza y en ocasiones especiales? Así transformé un calzado sencillo en una pieza de arte portátil”.

Comentó que “el proceso es 100% artesanal. Utilizo técnicas de bisutería fina y el concepto del armado de tembleques, voy fijando cada cuenta, perla o cristal sobre las correas, cuidando que el acabado sea estético, resistente y cómodo al caminar”.

Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @Cham_bleques.

Entre los modelos que confecciona Echeverría destacan los “sencillos o sutiles”, con detalles delicados de tembleques ideales para el diario, y los temáticos, con combinaciones de colores tradicionales, llamativos y metalizados”.

Echeverría explicó que el precio de sus productos “va desde los B/.18.00 para los modelos más sencillos hasta los B/.30.00 para los diseños más elaborados, según la complejidad y los materiales utilizados”.