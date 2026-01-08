Se establecerán registros para los servicios de Airbnb

El debido registro de hospedajes turísticos de corta estancia o tipo Airbnb avanza con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley que busca regular y gravar de manera justa y efectiva esta actividad.

Tras un amplio debate, representantes del sector turismo aseguran que lograron un consenso en torno a la iniciativa. Esperan que se cumpla con el procedimiento de fiscalización, los registros técnicos y las disposiciones relacionadas con los derechos de los consumidores.

El diputado Neftalí Zamora, proponente de la iniciativa, indicó que “la aprobación del proyecto de ley representa un gran avance, ya que fue analizado en subcomisión y recibió aportes de la empresa Airbnb, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), la Asociación de Hoteles y la Asociación de Administradores y Usuarios de PH. Esto demuestra que el proyecto aprobado en votación cuenta con la validación de todas las partes”.

Zamora comentó que, “esto responde a una demanda que es necesaria para el país, que pueda regularizar un sector era activamente dejado a un lado que representa solo en la ciudad de Panamá 13,000 ofertas turísticas”.

El diputado detalló que, durante el primer debate se realizaron algunas modificaciones, entre ellas “si los dueños de Propiedad Horizontal no quieren que haya Airbnb en el lugar, no lo habrá; se les está dando poderes cultivos para guardar los impuestos respectivos dentro de la plataforma para poder generar los ingresos; y se elimina la restricción vigente en la ciudad de Panamá de 50.000 dólares de multa si se hacía Airbnb, eso existe hoy en la ley y nosotros lo eliminamos”.

En el documento se detalla que se aplicará el pago del ITBMS del 10% y del impuesto sobre la renta a los ingresos generados por esta actividad a los proveedores o anfitriones de dichos hospedajes.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Jaime Pons, señaló que “nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de corta estancia, lo único es que sí hace falta dejar claro, algunos detalles como procedimientos de fiscalización. A quienes incumplan estos registros, los requisitos técnicos, y que no se incluyen algunas disposiciones sobre los derechos de consumidores, un seguro de responsabilidad civil, registro especial que tenga alguna vigencia, pero no tenemos problemas con su función”.

Neerlyn Pumarejo, presidenta de la Asociación de Airbnb, reveló que se trata de una situación esperada desde hace mucho tiempo. Señaló que “los cambios que se avecinan son importantes, ya que el sector buscaba incorporarse a un marco legal y tributario que le permita realizar sus aportes a la sociedad”.

Por su parte, Ernesto Lacayo, dueño de Acomodo Rentals, detalló que “este proyecto es crucial para establecer un marco regulatorio claro que beneficiará a todos los anfitriones, permitiendo operar de manera legal y responsable. Además, fue un consenso donde todas las partes estuvieran de acuerdo”.