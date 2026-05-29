Se impulsa la formación tecnológica gratuita para jóvenes

Al menos 80 jóvenes del distrito de Panamá recibieron becas completas de formación tecnológica a través del programa impulsado por la Dirección de Tecnología e Innovación de la Alcaldía de Panamá, en alianza con la plataforma educativa Platzi, informó el departamento de prensa del Municipio de Panamá.

El director de Tecnología e Innovación de la Alcaldía de Panamá, Josué Obando, explicó que este programa corresponde al segundo grupo de beneficiarios seleccionados mediante la plataforma Empleo 3.0, luego de un proceso de evaluación y diagnóstico basado en estudios, perfil académico e interés de los aspirantes.

Obando señaló que los participantes, con edades entre los 18 y 30 años, fueron contactados mediante llamadas telefónicas y WhatsApp tras el análisis de más de 800 postulaciones registradas en el sistema municipal.

Con este nuevo grupo, el programa alcanza a cerca de 250 jóvenes beneficiados con becas gratuitas, como parte de una estrategia conjunta entre las direcciones de Tecnología e Innovación y de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá, junto con el Despacho Superior.

La Alcaldía de Panamá adelantó además que la iniciativa continuará expandiéndose mediante convenios con universidades y futuras convocatorias abiertas para seguir fortaleciendo el perfil profesional de la juventud capitalina.

Los beneficiarios podrán desarrollar entre siete y ocho cursos mensuales dentro de las rutas de aprendizaje