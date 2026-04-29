Secretaría de Energía asegura que combustibles cumplen con estándares de calidad

La Secretaría Nacional de Energía aseguró que los combustibles que se comercializan actualmente en el país cumplen con los estándares técnicos y de calidad establecidos en la normativa vigente, en medio de verificaciones sobre su comportamiento en el mercado.

“El proceso de verificación es riguroso: las muestras son tomadas por empresas inspectoras independientes en los puntos de ingreso al país y analizadas en laboratorios certificados por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Comercio e Industrias”, indicaron en un comunicado.

La Secretaría explicó que solo los combustibles que cumplen con todos los requisitos son autorizados para su distribución. “Esta Secretaría valida el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente y autoriza la distribución de cada lote en el mercado nacional. Solo los productos que superan íntegramente este proceso llegan a manos del consumidor panameño”, afirmó.

No obstante, la entidad anunció que ampliará las verificaciones en la cadena de comercialización. “Adicionalmente, esta Secretaría realizará reuniones con la ACODECO y las empresas distribuidoras de combustibles, con el objetivo de verificar de manera integral que no existan otros factores en la cadena de distribución y comercialización que pudieran estar incidiendo en el comportamiento de los mismos”.